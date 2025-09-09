Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la scomparsa

Addio a Stefano Benni, il “Lupo” della letteratura italiana

Si è spento a 78 anni uno degli autori più amati e irriverenti della narrativa contemporanea

Pubblicato il: 09/09/2025 – 11:05
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Addio a Stefano Benni, il “Lupo” della letteratura italiana

ROMA È morto all’età di 78 anni Stefano Benni, scrittore, umorista, giornalista e drammaturgo tra i più popolari e originali della scena letteraria italiana. Nato a Bologna nel 1947, da alcuni anni si era ritirato a vita privata, indebolito da una lunga malattia. In oltre vent’anni di carriera ha pubblicato numerosi romanzi e raccolte che hanno conquistato il pubblico e la critica, da Bar Sport a Margherita Dolcevita, da Elianto a Terra! fino a La compagnia dei celestini, tradotti in più di trenta lingueBenni ricordava con affetto un titolo in particolare, definendolo il suo preferito: Blues in sedici. “Benni nasce nel 1947 a Bologna ma la sua infanzia è sulle montagne dell’Appennino, dove fa le prime scoperte letterarie, erotiche e politiche”, aveva scritto di sé sul suo blog. Soprannominato “Lupo”, spiegava così l’origine del nome: “Per l’abitudine di girare di notte ululando insieme ai miei sette cani”. E aggiungeva, in un’intervista: «Molte parti della mia biografia sono inventate, è un modo di difendere la mia privatezza. Ma quell’episodio è vero. Fu una bellissima follia notturna”. Prima ancora che narratore, Benni era stato giornalista, collaborando con diverse testate tra cui La Repubblica e Il Manifesto. La sua produzione spaziava dalla narrativa alla poesia, dalle ballate alla drammaturgia fino alle sceneggiature cinematografiche. Nel 2012 esordì nella regia teatrale con Le Beatrici, tratto da un suo testo e presentato al Festival di Spoleto, mentre l’anno successivo portò in scena Il poeta e Mary, racconto per musica e parole dedicato al valore sociale dell’arte. Nel corso della sua carriera teatrale lavorò a fianco di figure come Dario Fo e Franca Rame, oltre ad Angela Finocchiaro. Nel 2017, in occasione del suo settantesimo compleanno, aveva scelto l’ironia anche nel parlare del tempo trascorso: «Mi chiedi cosa siano stati. Non lo so. Non ho voglia di bilanci. Chiedimelo di nuovo fra settant’anni».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
morte stefano benni
morto stefano benni
stefano benni
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x