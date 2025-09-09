Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

agosto da record

Aeroporti calabresi in forte crescita: superati i 2,9 milioni di passeggeri – I DATI

Aumento del +26,3% nei primi otto mesi del 2025. Sacal: «Vicini all’obiettivo dei 4 milioni»

Pubblicato il: 09/09/2025 – 14:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Aeroporti calabresi in forte crescita: superati i 2,9 milioni di passeggeri – I DATI

LAMEZIA TERME La Calabria decolla con numeri da record: nei primi otto mesi del 2025 gli aeroporti regionali hanno accolto 2.958.893 passeggeri, superando con largo anticipo l’obiettivo fissato da Sacal registrando un incremento del +26,3% rispetto al 2024, pari a 616.895 viaggiatori in più.

Agosto da record: quasi mezzo milione di passeggeri

Il mese di agosto ha consolidato il trend positivo, con 473.233 passeggeri e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tutti e tre gli scali hanno contribuito in modo significativo al risultato complessivo.

Reggio Calabria traina la crescita con un balzo del +49,4%, Lamezia e Crotone consolidano gli incrementi previsti, confermando la vitalità di un sistema aeroportuale in espansione e sempre più competitivo.
L’Amministratore Unico di Sacal, Marco Franchini, ha commentato: «I risultati raggiunti confermano la forza del nostro lavoro di squadra e la solidità del percorso intrapreso. La crescita simultanea di tutti gli scali è un segnale inequivocabile: il valore di questo impegno non si misura solo nell’apertura di nuove destinazioni, ma dimostra che il sistema aeroportuale calabrese è un vero volano di sviluppo, capace di generare benefici duraturi e condivisi per tutta la comunità. L’obiettivo di 4 milioni di passeggeri entro fine anno è alla nostra portata. Continueremo a investire in infrastrutture moderne e servizi sempre più orientati al passeggero».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AEROPORTI CALABRESI
crescita passeggeri calabria
passeggeri calabria
Rilevanti
Sacal
Categorie collegate
Crotone
Lamezia Terme
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x