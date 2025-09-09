Calabrese: «M5S e Pd per 4 anni contro i droni, adesso sono nel programma di Tridico»

l’affondo

«L’uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all’interno dell’operazione “Tolleranza Zero”, che li ha voluti fin dall’inizio del suo mandato per identificare piromani e discariche abusive, diventando una “best practice” a livello europeo, sarà adottato anche in altre regioni italiane come la Campania». Così Giovanni Calabrese, assessore all’Ambiente della Regione Calabria, che aggiunge: «È di ieri infatti la decisione del Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano che il modello Calabria verrà riproposto anche a Napoli e Caserta per combattere lo sversamento dei rifiuti e gli incendi dolosi legati alla Terra dei Fuochi: “Seguiamo il loro esempio – ha spiegato Ciciliano – per incendi e rifiuti”. Tuttavia, l’ex consigliere regionale del M5S Davide Tavernise, nei 4 anni di governo Occhiuto, ha criticato senza sosta la gestione di questi strumenti, sottolineando “l’assenza di trasparenza e la carenza di risposte sulla loro effettiva operatività”, chiedendo invece “interventi concreti e non annunci”. Gli hanno fatto eco i Dem al Consiglio regionale, in primis Raffaele Mammoliti: “Si continua ad agire imperterriti senza voler acquisire come scelta strategica la cultura della prevenzione che non può essere garantita con i droni e convenzioni varie”. Il Partito Democratico in Calabria ha sempre criticato l’uso di droni e satelliti per la prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali, affermando che “non bastano se mancano interventi adeguati di manutenzione del territorio e adeguate risorse umane”. Bene, oggi scopriamo però che l’utilizzo di questi vituperati droni, considerati così inutili in questi anni dall’opposizione, vengono addirittura elogiati, premiati e inseriti, scopiazzando una nostra grande iniziativa, nel programma di governo del candidato a presidente, il pentastellato Pasquale Tridico. Ne siamo lieti certo, ma chissà se hanno spiegato a Tridico che gli stessi suoi compagni di avventura che sostengono lui e il suo programma di governo si sono scagliati lungo questi 4 anni contro i droni, e più in generale contro tutte le azioni messe in campo dal presidente Occhiuto per ridurre drasticamente incendi e reati ambientali. In questa goffa e buffa Armata Brancaleone del campo largo e progressista che sostiene il candidato europarlamentare Tridico – conclude Calabrese – non ci si meraviglia più di nulla, neanche delle più stridenti contraddizioni politiche e comunicative. La campagna elettorale è solo alle battute iniziali ma siamo certi che ne vedremo ancora delle belle. Auguri».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato