Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

l’affondo

Calabrese: «M5S e Pd per 4 anni contro i droni, adesso sono nel programma di Tridico»

«La campagna elettorale è solo alle battute iniziali ma siamo certi che ne vedremo ancora delle belle»

Pubblicato il: 09/09/2025 – 16:51
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calabrese: «M5S e Pd per 4 anni contro i droni, adesso sono nel programma di Tridico»

«L’uso dei droni in Calabria, nel contesto del monitoraggio ambientale e della repressione degli incendi, promosso dal presidente Occhiuto all’interno dell’operazione “Tolleranza Zero”, che li ha voluti fin dall’inizio del suo mandato per identificare piromani e discariche abusive, diventando una “best practice” a livello europeo, sarà adottato anche in altre regioni italiane come la Campania». Così Giovanni Calabrese, assessore all’Ambiente della Regione Calabria, che aggiunge: «È di ieri infatti la decisione del Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano che il modello Calabria verrà riproposto anche a Napoli e Caserta per combattere lo sversamento dei rifiuti e gli incendi dolosi legati alla Terra dei Fuochi: “Seguiamo il loro esempio – ha spiegato Ciciliano – per incendi e rifiuti”. Tuttavia, l’ex consigliere regionale del M5S Davide Tavernise, nei 4 anni di governo Occhiuto, ha criticato senza sosta la gestione di questi strumenti, sottolineando “l’assenza di trasparenza e la carenza di risposte sulla loro effettiva operatività”, chiedendo invece “interventi concreti e non annunci”. Gli hanno fatto eco i Dem al Consiglio regionale, in primis Raffaele Mammoliti: “Si continua ad agire imperterriti senza voler acquisire come scelta strategica la cultura della prevenzione che non può essere garantita con i droni e convenzioni varie”. Il Partito Democratico in Calabria ha sempre criticato l’uso di droni e satelliti per la prevenzione e la gestione delle emergenze ambientali, affermando che “non bastano se mancano interventi adeguati di manutenzione del territorio e adeguate risorse umane”. Bene, oggi scopriamo però che l’utilizzo di questi vituperati droni, considerati così inutili in questi anni dall’opposizione, vengono addirittura elogiati, premiati e inseriti, scopiazzando una nostra grande iniziativa, nel programma di governo del candidato a presidente, il pentastellato Pasquale Tridico. Ne siamo lieti certo, ma chissà se hanno spiegato a Tridico che gli stessi suoi compagni di avventura che sostengono lui e il suo programma di governo si sono scagliati lungo questi 4 anni contro i droni, e più in generale contro tutte le azioni messe in campo dal presidente Occhiuto per ridurre drasticamente incendi e reati ambientali. In questa goffa e buffa Armata Brancaleone del campo largo e progressista che sostiene il candidato europarlamentare Tridico – conclude Calabrese – non ci si meraviglia più di nulla, neanche delle più stridenti contraddizioni politiche e comunicative. La campagna elettorale è solo alle battute iniziali ma siamo certi che ne vedremo ancora delle belle. Auguri».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DRONI
droni calabria
GIovanni Calabrese
Importanti
regionali 2025
Regione Calabria
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x