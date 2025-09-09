«Con Occhiuto il trasporto aereo è diventato un volano per lo sviluppo e la crescita della Calabria»

gli aeroporti calabresi

«La Calabria vola con un +26% di passeggeri nei primi 8 mesi del 2025, pari a quasi 3 milioni di viaggiatori, con un incremento di 616.895 in più rispetto al 2024. Solo il mese di agosto ha fatto registrare 473.233 arrivi e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri impressionanti che non lasciano spazio a bieche interpretazioni». Lo afferma Michele Comito, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale. «Il sistema regionale dei trasporti aerei che il presidente Occhiuto ha saputo saggiamente rilanciare in questi 4 anni di governo attraverso l’acquisizione di Sacal al momento del suo insediamento, il ripristino della piena funzionalità e il restyling dei tre aeroporti e soprattutto l’aumento dei voli grazie all’accordo con Ryanair e altre compagnie aeree, continua a dare ottimi risultati e soprattutto a contribuire a incrementare considerevolmente il turismo in Calabria. Finalmente, dopo tanti anni di declino contrassegnati addirittura dal rischio chiusura degli scali di Crotone e Reggio Calabria, il sistema aeroportuale calabrese, con la crescita simultanea dei tre scali, rappresenta in questo momento un volano straordinario di sviluppo economico, in grado di generare benefici duraturi e condivisi per i nostri territori».

