Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

gli aeroporti calabresi

«Con Occhiuto il trasporto aereo è diventato un volano per lo sviluppo e la crescita della Calabria»

Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale Michele Comito: «Nei primi 8 mesi del 2025 +26% di passeggeri»

Pubblicato il: 09/09/2025 – 17:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Con Occhiuto il trasporto aereo è diventato un volano per lo sviluppo e la crescita della Calabria»

«La Calabria vola con un +26% di passeggeri nei primi 8 mesi del 2025, pari a quasi 3 milioni di viaggiatori, con un incremento di 616.895 in più rispetto al 2024. Solo il mese di agosto ha fatto registrare 473.233 arrivi e un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri impressionanti che non lasciano spazio a bieche interpretazioni». Lo afferma Michele Comito, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale. «Il sistema regionale dei trasporti aerei che il presidente Occhiuto ha saputo saggiamente rilanciare in questi 4 anni di governo attraverso l’acquisizione di Sacal al momento del suo insediamento, il ripristino della piena funzionalità e il restyling dei tre aeroporti e soprattutto l’aumento dei voli grazie all’accordo con Ryanair e altre compagnie aeree, continua a dare ottimi risultati e soprattutto a contribuire a incrementare considerevolmente il turismo in Calabria. Finalmente, dopo tanti anni di declino contrassegnati addirittura dal rischio chiusura degli scali di Crotone e Reggio Calabria, il sistema aeroportuale calabrese, con la crescita simultanea dei tre scali, rappresenta in questo momento un volano straordinario di sviluppo economico, in grado di generare benefici duraturi e condivisi per i nostri territori».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AEREI
AEROPORTI
CALABRIA
Forza Italia
FORZA ITALIA CALABRIA
michele comito
Politica
Regione Calabria
turismo
VOLI
Categorie collegate
Politica
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x