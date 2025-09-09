Israele colpisce i vertici di Hamas in Qatar

l’attacco

L’Aeronautica militare israeliana “ha recentemente condotto un attacco mirato ai vertici dell’organizzazione terroristica Hamas“. Lo hanno annunciato in una nota congiunta le Forze di difesa israeliane (Idf) e l’agenzia di intelligence Shin Bet. L’emittente pubblica israeliana Kan scrive che Israele ha attaccato Doha con l’obiettivo di colpire la leadership di Hamas. Una fonte della sicurezza israeliana citata da Kan ha confermato che si è trattato di un’operazione israeliana volta a eliminare diverse figure di spicco di Hamas, e un alto funzionario israeliano ha dichiarato che l’attacco “è stato condotto contro le figure più importanti dell’organizzazione”.

Almeno cinque persone sono state uccise nei raid israeliani sulla capitale del Qatar, tra cui il figlio del leader del movimento integralista islamico palestinese Hamas nella Striscia di Gaza e il capo del suo ufficio. Lo ha riferitol’emittente Al Araby citando fonti del movimento. Fonti di Hamas, tuttavia, hanno detto ad al Jazeera che la leadership del movumento si è salvata dall’attacco.

Netanyahu: «Finita l’immunità all’estero per il terrorismo»

«I giorni in cui i leader terroristici godevano di immunità in qualsiasi parte del mondo sono finiti». Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu, arrivando a un evento all’ambasciata Usa a Gerusalemme, dopo l’attacco dell’Idf a Doha contro la dirigenza di Hamas. «Lo Shin Bet e l’Idf hanno svolto la missione nel modo migliore e più preciso, impressionando il mondo intero», ha sottolineato il leader, ironizzando con l’ambasciatore Usa, Mike Huckabee, per il ritardo dovuto a «ragioni comprensibili». (Italpress)

