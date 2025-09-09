Maxi piantagione di canapa indiana nel cuore dell’Aspromonte: la droga “protetta” dalla natura
Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di centinaia di migliaia di euro
REGGIO CALABRIA Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra i fitti boschi e i pendii scoscesi dell’Aspromonte reggino, è stata scoperta e distrutta dai carabinieri della compagnia di Palmi, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria e dell’8° Nucleo Elicotteri.
L’operazione è avvenuta durante un servizio di pattugliamento mirato nelle aree più impervie e difficilmente accessibili della provincia. Proprio in queste zone i militari hanno individuato una coltivazione illegale con piante di canapa indiana ormai mature, pronte per la raccolta. Nei dintorni del sito sono stati rinvenuti strumenti agricoli e pompe idriche, utilizzati per la cura e l’irrigazione delle piante, segno di una coltivazione organizzata e attenta.
Secondo le prime stime, il raccolto avrebbe potuto fruttare un guadagno illecito di centinaia di migliaia di euro, alimentando il mercato degli stupefacenti nella provincia reggina e nelle zone limitrofe.
Negli ultimi tempi l’attività dei carabinieri nella provincia reggina si è intensificata, concentrandosi in particolare sulle zone montane e rurali, dove le coltivazioni illegali trovano spesso rifugio tra la natura impervia. Diverse operazioni hanno portato alla scoperta e al sequestro di coltivazioni di droga, alcune di grandi dimensioni, e alla denuncia o all’arresto di persone coinvolte nella loro gestione.
Questo ciclo di interventi rafforza l’impegno dell’Arma nel garantire sicurezza, prevenire l’espansione del traffico di sostanze stupefacenti e tutelare le comunità locali anche nelle aree più remote della provincia reggina.
