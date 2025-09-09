‘Ndrangheta, chiesti 16 anni di carcere per Giancarlo Pittelli

concorso esterno

REGGIO CALABRIA Nel processo “Malapigna” in corso a Palmi la Procura di Reggio Calabria ha chiesto 16 anni di carcere per Giancarlo Pittelli: l’ex penalista di Catanzaro è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nel processo intentato contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Sono in tutto 26 le richieste di condanna invocate dalla Dda reggina.

Stamattina inizieranno le arringhe difensive che, nel calendario approntato dal collegio palmese, dovrebbero concludersi venerdì 12 settembre, data in cui i giudici dovrebbero emettere la sentenza.

Le altre richieste del pm

Con l’ex parlamentare di Forza Italia, sul banco degli imputati figurano anche il gioiese Rocco Delfino (per lui la Procura ha chiesto 29 anni di reclusione). Queste in dettaglio le altre richieste del pm: condanna di 2 anni per Pierino Amato, 3 anni e quattro mesi per Cosimo Bevilacqua, 2 anni per Girolamo Bruzzese, 4 anni per Giulio Calabretta, 22 anni per Domenico Cangemi, 4 anni e cinque mesi per Deborah Anna Cannizzaro, 5 anni per Pier Paolo Cavallari, 16 anni per Giovanni Delfino (classe 1957), 1 anno e quattro mesi per Matteo Rocco Delfino, 5 anni per Salvatore Delfino, 10 anni per Roberto Forgione, 5 anni e sei mesi per Orlando Galatà, 20 anni per Bruno Ginardo, 3 anni e otto mesi per Domenico Giordano, 4 anni per Elia Gullo, 2 anni e dieci mesi per Alessandra Mastrorocco, 7 anni per Vincenzo Muratore, 1 anno e quattro mesi per Bardhok Kola, 8 anni e dieci mesi per Francesco Benito Palaia, 2 anni e otto mesi per Maria Paolo Palermo, 3 anni e otto mesi per Tosca Remiddi, 1 anno e quattro mesi per Fabio Taverniti, 4 anni per Giuseppe Tomaselli e 2 anni per Ilenia Tripolino.