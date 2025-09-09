Straface: «Altro che chiuso, il laboratorio analisi di Corigliano funziona»

lo scontro

CORIGLIANO ROSSANO «Altro che chiuso, altro che smantellato: il Laboratorio Analisi dell’Ospedale Guido Compagna di Corigliano è non solo aperto, ma anche pienamente operativo. Solo questa mattina – dati alla mano – sono stati effettuati più di 140 prelievi (100 per gli esterni e 40 per l’emergenza). Dunque, a meno che non si voglia dare credito a frottole senza capo né coda, il consigliere Tavernise (il quale in mattinata aveva dichiarato: «dopo un mese di chiusura il laboratorio non riaprirà più. Ma non lo permetteremo», ndr) dovrebbe spiegare su quale pianeta viva quando parla di depotenziamento silenzioso o, addirittura, di chiusura definitiva». È quanto precisa e ribatte il Consigliere regionale Pasqualina Straface manifestando «non solo indignazione ma anche stupore per quanto affermato in una nota dal collega d’Opposizione. Qui non si tratta di difendere l’indifendibile – dichiara ancora la candidata di Forza Italia nella Circoscrizione Nord – ma di smascherare l’ennesima sceneggiata di chi, come Tavernise e Tridico, non conosce la Calabria, non la vive, e sicuramente ha bisogno del navigatore per muoversi da un comune all’altro. Altro che difensori dei cittadini: sono maestri di comunicati stampa privi di fondamento, pronti a gettare fango e ad alimentare disinformazione solo per racimolare qualche titolo sui giornali».

«Il presidente Occhiuto ha ereditato una sanità a pezzi»

«La verità – incalza Straface – è che in questi anni né il Movimento 5 Stelle né i suoi rappresentanti hanno mosso un dito per risollevare la nostra regione dalla condizione drammatica in cui Roberto Occhiuto l’ha ereditata, soprattutto sul fronte sanitario. Oggi ci vengono a fare la morale e a spargere paure ingiustificate, mentre i fatti dicono altro: il laboratorio analisi non solo funziona, non solo i cittadini lo utilizzano quotidianamente ma è anche sottoposto ad una profonda azione di restyling e riprogrammazione che garantirà a breve di avere maggiore efficienza, attendibilità e velocità nell’elaborazione dei referti».

«Ai calabresi servono fatti, non Cassandre del disfattismo»

«Ai calabresi – conclude Straface – serve serietà, impegno e lavoro concreto. Non servono profeti del disfattismo né improvvisati Cassandre che parlano di smantellamenti inesistenti. Noi continueremo a lavorare, con il presidente Occhiuto, per dare risposte vere. Gli altri continuino pure a vivere sulla luna, lontani dalla realtà».

