Ultimo aggiornamento alle 11:41
traffici illeciti

Tenta di sfuggire ai controlli: fermato con 16 chilogrammi di marijuana a Reggio Calabria

L’intervento dei Carabinieri della Radiomobile ha portato al sequestro della sostanza e all’arresto dell’uomo

Pubblicato il: 09/09/2025 – 11:41
REGGIO CALABRIA Ennesimo arresto dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria, sempre più protagonisti nelle attività di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti sul territorio. Questa volta, a finire in manette è stato un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pronto con ogni probabilità ad alimentare il mercato dello spaccio locale.
L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio a Pellaro. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia, nel chiaro intento di sottrarsi al controllo. Il gesto non è passato inosservato ai militari, che lo hanno seguito e fermato poco dopo.
La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 30 involucri ben sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, terminate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Si tratta dell’ennesimo arresto messo a segno dalla Sezione Radiomobile reggina, da tempo impegnata in una costante attività di prevenzione e contrasto ai traffici di droga che alimentano le piazze di spaccio locali. Un impegno quotidiano che continua a produrre risultati concreti in termini di sicurezza per la comunità.

ARRESTO PER DROGA
arresto per droga reggio calabria
arresto reggio calabria
Cronaca
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
