A Catanzaro il primo incontro tra Occhiuto e Tridico: stretta di mano tra sorrisi e cordialità – VIDEO

il faccia a faccia

CATANZARO Sorrisi in favore di telecamere e anche qualche battuta, volti distesi e molta cordialità. Alla Cena Straordinaria a Catanzaro va in scena il primo incontro tra i due principali sfidanti per la guida della Regione, il presidente uscente Roberto Occhiuto ricandidato per il centrodestra e l’europarlamentare M5S Pasquale Tridico, candidato presidente per il centrosinistra. Occhiuto e Tridico si sono intrattenuti per una chiacchierata molto serena per un paio di minuti, quelli necessari per rifiatare da una campagna elettorale già molto intensa e già molto aspra. A salutare Tridico anche la compagna di Occhiuto, la sottosegretaria Matilde Siracusano. Tra i presenti anche il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, che ha fatto da padrone di casa, il sottosegretario all’interno Wanda Ferro, leader di FdI Calabria, e Filippo Pietro Paolo, vicepresidente uscente della Giunta. (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato