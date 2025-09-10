Ferrieri Caputi al “Ceravolo” per Catanzaro-Carrarese
Resi noti i direttori di gara della terza giornata del campionato di serie B
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della terza giornata del campionato di serie B. Avellino – Monza (12/09, ore 20.30) arbitro: Pezzuto di Lecce; 13/09 – Ore 15, Juve Stabia – Reggiana arbitro: Perri di Roma; Modena – Bari arbitro: Calzavara di Varese; Padova – Frosinone arbitro: Di Marco di Ciampino; Pescara – Venezia arbitro: Dionisi di L’Aquila; Catanzaro – Carrarese (ore 17.15) arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno; Sampdoria – Cesena (ore 19.30) arbitro: Mariani di Aprilia; Entella – Mantova (14/09, ore 15) arbitro: Allegretta di Molfetta; Sudtirol – Palermo (14/09, ore 17.15) arbitro: La Penna di Roma; Empoli – Spezia (14/09, ore 19.30) arbitro: Feliciani di Teramo.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato