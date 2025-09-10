Kevin Marulla riparte dalla Triestina: nuova avventura per l’ex team manager del Cosenza calcio

la ripartenza

COSENZA Dopo tredici anni di dedizione al Cosenza Calcio, Kevin Marulla inizia un nuovo capitolo della sua carriera professionale, entrando a far parte dello staff tecnico della Triestina, club attualmente impegnato nel campionato di Serie C.

Figura molto apprezzata nell’ambiente rossoblù, Marulla ha ricoperto con serietà e competenza il ruolo di team manager, diventando un punto di riferimento per giocatori, allenatori e dirigenti. Il suo addio amaro al club del patron Eugenio Guarascio («Non ci sono più le basi per restare, le scelte societarie hanno cambiato il clima»), nel luglio scorso, ha fatto discutere non poco.

Figlio di Gigi Marulla, indimenticato simbolo del calcio cosentino, Kevin lascia la sua città con il bagaglio di un’esperienza consolidata e riconosciuta nel mondo del calcio professionistico.

La sua scelta di accettare la proposta della Triestina – fortemente sostenuta dal direttore sportivo Franco – segna un passo importante nella riorganizzazione interna del club giuliano, oggi di proprietà del fondo americano LBK Capital LLC, guidato da Ben Rosenzweig. L’obiettivo è chiaro: strutturare la società in maniera più solida, puntando su figure professionali di valore.

Già da questa mattina, Marulla si trova a Trieste, pronto a mettersi al lavoro e portare il suo contributo in un contesto ambizioso e in fase di crescita. Il suo innesto è visto come un tassello fondamentale per rafforzare l’identità del club e costruire le basi per un progetto tecnico e organizzativo più strutturato. (redazione@corrierecal.it)

