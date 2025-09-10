Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:51
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la protesta

Lunedì 15 settembre in Calabria sciopero del personale di Trenitalia

REGGIO CALABRIA La segreteria regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore del personale della Calabria della Direzione operativa intercity e della Direzione op…

Pubblicato il: 10/09/2025 – 19:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lunedì 15 settembre in Calabria sciopero del personale di Trenitalia

REGGIO CALABRIA La segreteria regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore del personale della Calabria della Direzione operativa intercity e della Direzione operativa regionale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di lunedì 15 settembre 2025. Lo rende noto Trenitalia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
sciopero personale trenitalia calabria
sciopero trenitalia
ugl ferrovieri
Categorie collegate
Catanzaro
Catanzaro e provincia
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Crotone
Reggio Calabria
Reggio e area dello stretto
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x