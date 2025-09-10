Si legge in: 1 minuto
Lunedì 15 settembre in Calabria sciopero del personale di Trenitalia
REGGIO CALABRIA La segreteria regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore del personale della Calabria della Direzione operativa intercity e della Direzione op…
Pubblicato il: 10/09/2025 – 19:15
REGGIO CALABRIA La segreteria regionale Calabria del sindacato Ugl Ferrovieri ha proclamato uno sciopero di 8 ore del personale della Calabria della Direzione operativa intercity e della Direzione operativa regionale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di lunedì 15 settembre 2025. Lo rende noto Trenitalia.
