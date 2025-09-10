Tragedia a Vibo, è clinicamente morto il bambino schiacciato da una trave al Parco urbano

comunità sotto shock

VIBO VALENTIA Il bambino di 3 anni e mezzo schiacciato da una trave al Parco urbano di Vibo Valentia è clinicamente morte. Il piccolo, dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale Jazzolino, è stato trasferito al Bambin Gesù di Roma dove è stato preso in cura dai medici nonostante le gravi condizioni. L’incidente è avvenuto la sera del 5 settembre nel Parco sito in Moderata Durant, con una trave che si era staccata e aveva schiacciato al torace il bambino. Subito le sue condizioni erano apparse gravi, causando tre arresti cardiaci e un intervento urgente dei chirurghi vibonesi. Sul caso indaga la Procura di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, che ha posto sotto sequestro l’area dell’incidente, mentre il Comune ha disposto la chiusura del Parco per consentire ulteriori accertamenti. Accanto a Francesco e alla sua famiglia si è raccolta tutta la città, che per giorni ha vissuto con il fiato sospeso in attesa di aggiornamenti da Roma. (ma.ru.)

