Appicca un incendio nelle campagne di Acri, piromane incastrato dalle telecamere – VIDEO

il fatto

COSENZA Nella mattina dell’11 settembre 2025 i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Acri, Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza, hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, nei confronti di un soggetto di Acri, sulla base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine all’incendio sviluppatosi in data 25 luglio scorso nella località “Vagno” del Comune di Acri, e che ha interessato una superficie caratterizzata da macchia mediterranea, mettendo a rischio un’abitazione ed un vicino bosco di conifere ad alto fusto.

Gli esiti investigativi, acquisiti a seguito delle accurate indagini svolte dal Nucleo Carabinieri Forestale di Acri, coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, hanno permesso (nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) di ricostruire la vicenda nel senso che, dai rilievi effettuati sul posto e dall’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, è emersa la presenza di un uomo che, alla guida di un’utilitaria, dopo essersi accostato a bordo strada, appiccava il fuoco alla vegetazione presente lungo il ciglio stradale per poi allontanarsi immediatamente dopo, consentendo, quindi, l’identificazione, sul piano della gravità indiziaria, del soggetto destinatario del provvedimento limitativo della libertà personale. Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. (redazione@corrierecal.it)

