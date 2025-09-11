Skip to main content

11/09/2025
colto in flagranza

Arrestato 39enne nel Cosentino per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri di Cassano hanno colto l’uomo, originario del posto, in flagranza di reato. In casa aveva cinque panetti di hashish

11/09/2025 – 9:52
CASSANO ALLO IONIO I Carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza L.V.M., 39enne del posto, in quanto ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque panetti di hashish recanti la scritta “Bobble Gum” -verosimilmente riconducibile alla tipologia e qualità della merce- per un peso complessivo di 491 grammi, oltre ad un bilancino elettronico idoneo per la pesatura “di precisione” dello stupefacente. L’attività complessivamente posta in essere ha consentito di desumere una serie di elementi ritenuti idonei a procedere all’arresto in flagranza del soggetto, il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

