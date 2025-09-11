Lamezia, Maurizio Vento nuovo Presidente della Multiservizi S.p.A.

la nomina

A Lamezia Terme la Multiservizi gestisce i principali servizi di pubblica utilità, la raccolta e differenziata dei rifiuti, l’igiene del suolo, la manutenzione del verde pubblico, il trasporto locale e scolastico, i servizi cimiteriali ed il ritiro degli ingombranti a domicilio. Si tratta di una delle società numericamente e per funzioni più consistenti della regione, con ben 265 dipendenti ed un valore della produzione di 26 milioni di euro, l’utile netto nel 2024 è stato di 1,2 milioni di euro con un ulteriore rafforzamento determinato da risorse finanziare proprie per 3 milioni. Un anno, quello passato, in cui la Multiservizi ha anche destinato 2,3 milioni di euro in investimenti, aggiunti ai 3,2 milioni del 2023, per l’ammodernamento di automezzi e attrezzature con l’obiettivo di incrementare efficienza e qualità nei servizi.

Altro dettaglio economico-finanziario di non poco conto la decisione assunta nello scorso aprile dall’assemblea straordinaria della società che ha deliberato un aumento del capitale sociale da 1,1 a 3,8 milioni di euro, portando il patrimonio netto a 6 milioni di euro e consolidando, indiscutibilmente, la solidità economica dell’azienda. Si tratta dunque di una società strategica per Lamezia Terme, braccio operativo dell’amministrazione comunale ì e punto di riferimento per la gestione dei servizi pubblici locali e che oggi registra una importante novità ai vertici della sua governance, l’Assemblea degli azionisti su proposta del Sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, ha infatti nominato Maurizio Vento nuovo Presidente della Multiservizi S.p.A.

La nomina di Vento, si fa presente in una nota, è il riconoscimento ad un percorso personale e professionale di grande rilievo. Nel corso della sua carriera, Vento ha ricoperto incarichi di rilievo sia in ambito istituzionale che aziendale: Vicepresidente dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro con delega ai settori: Ambiente e tutela ambientale – Elettrodotti, acque, depurazione e rifiuti Politica energetica – Politiche di sviluppo ecocompatibile – Educazione ambientale e naturalistica; Presidente con funzioni di Direttore Generale dell’A.E.E.C. scarl -Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Catanzaro -, società partecipata per il 90% Provincia di Catanzaro e per il 10% Confindustria Catanzaro; Componente del Comitato di Indirizzo A.R.P.A.CAL indicato e nominato dall’UPI (Unione Provincie Italiane) Calabria; Assessore con delega alle politiche del Lavoro in seno all’ Amministrazione Provinciale di Catanzaro; Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato, presso il Ministero della Giustizia , On. Jole Santelli. Storica poi la sua vicinanza politica e personale all’ex parlamentare e vicepresidente nazionale di Noi Moderati Pino Galati, la cui formazione politica ha, peraltro, una nutrita rappresentanza nella giunta e nel consiglio comunale lametino.

Il neopresidente Vento, ringraziando l’assemblea dei soci della Multiservizi, ha espresso gratitudine al Sindaco Murone per la fiducia ricevuta assumendo l’incarico «con spirito di servizio e con l’obiettivo – ha sottolineato Vento – di consolidarne i risultati e proiettare l’azienda verso nuove sfide, sempre al fianco dei cittadini e del territorio».