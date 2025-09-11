Regionali, la spinta di FDI a sostegno di Occhiuto. Donzelli: «Avanti insieme con più forza»

la campagna elettorale

LAMEZIA TERME «Abbiamo composto le liste con la massima attenzione, rispondendo al criterio di meritocrazia interno al partito, ovviamente anche territoriali, abbiamo aperto anche a persone esterne al partito ma che vogliono condividere l’impegno di Giorgia Meloni nel cambiare l’Italia e di Occhiuto di continuare a cambiare la Calabria, quindi è una lista forte, importante, perché Fratelli d’Italia vuole aiutare molto di più Occhiuto in questa terra, quindi vogliamo essere più forti della legislatura precedente per aiutare ancora di più la Calabria a crescere, come sta crescendo». Così Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione del partito Fratelli d’Italia, a Lamezia in occasione della presentazione delle liste a sostegno della candidatura a presidente di Roberto Occhiuto, espressione del fronte di centrodestra alle prossime regionali.

«Ringraziamo Wanda Ferro e il suo amore per la Calabria»

Donzelli, dunque, ha rimarcato la posizione del partito di Giorgia Meloni che ha deciso di puntare forte sul referente regionale nonché sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. «Ringrazio Wanda per aver accolto la richiesta che aveva fatto il partito, una richiesta che abbiamo fatto trasversalmente un po’ a tutta la nostra massima classe dirigente. Wanda, come sempre, ha dato la propria disponibilità perché ama questa terra e ama le nostre battaglie prima di qualsiasi altra cosa. Ovviamente non ne aveva bisogno, quindi è un gesto di generosità che sicuramente gli elettori riconosceranno. In questo modo dimostriamo quanto siamo attaccati a quello che facciamo, a questa terra e alle nostre battaglie a far funzionare le cose nel migliore dei modi possibili».

«Necessario proseguire con ancora più forza»

Per Donzelli, citando lo slogano scelto da Occhiuto, «quello che ha fatto il centrodestra in questi quattro anni non si era mai visto negli ultimi 40 anni in Calabria e credo che questa regione abbia preso la marcia giusta e che sia necessario proseguire con ancora più forza, più determinazione grazie anche, appunto, a Fratelli d’Italia, sempre più forti». Una battuta anche sul passaggio a FDI di Dalila Nesci. «Ci auguriamo che gli elettori, compresi quelli del M5S, e in tanti lo hanno già fatto, capiscano che la soluzione per la Calabria, ma anche per l’Italia, non è quella dell’assistenzialismo in cambio del voto al Movimento 5 Stelle, ma la soluzione è creare lavoro, creare davvero l’opportunità per tutti di rimanere in Calabria, soddisfacendo i propri desideri».

L’intervento della Ferro

A sua volta, Wanda Ferro, che ha ricevuto diverse ovazioni dalla platea, ha rimarcato: «Fratelli d’Italia cresce sull’onda di un governo guidato da Giorgia Meloni che ha dimostrato grande attenzione e disponibilità verso il Sud e, in particolare, verso la Calabria. La crescita passa anche da candidature di uomini e donne che non rappresentano semplici pacchetti di voto, ma realtà territoriali, culturali e lavorative. Figure che- ha aggiunto il sottosegretario all’Interno, leader di FdI Calabria – portano valore aggiunto per vincere e, soprattutto, per governare. È la continuazione di una sfida che si era interrotta e che oggi riprende con ancora più forza, con un partito deciso a essere protagonista in maniera più incisiva rispetto al passato». Quanto alla ricandidatura di Occhiuto, per la Ferro «si tratta di una scelta naturale. Occhiuto si è speso per la Calabria, che ha provato a invertire la narrazione della nostra regione, valorizzandone i punti di forza e i tratti straordinari. Molti dei suoi obiettivi e delle sue azioni hanno coinciso con le priorità di Fratelli d’Italia. Restano, certo, tante problematiche ancora da affrontare, ma siamo pronti a metterci la massima energia per dare risposte concrete». (a. c.)

