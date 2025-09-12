Al Crotone non riesce l’impresa: a Potenza finisce pari, la doppietta di capitan Gomez non basta

calcio serie c

POTENZA Primo tempo pirotecnico, secondo da rivedere: nella trasferta del Crotone i tre punti sfumano sul più bello. La quarta giornata dei pitagorici parte con un uno-due – prima capitan Gomez poi Zunno – in dieci minuti, tra il 20esimo e la mezz’ora, poi i lucani dimezzano lo svantaggio con D’Auria al 40′ ma è un primo tempo che sorride al Crotone.

La ripresa si apre con la doppietta di Gomez, ma passano 10 minuti e i padroni di casa accorciano di nuovo le distanze, ancora con D’Auria ed è 2-3: il suo destro dal limite, all’angolino basso, questa volta alla destra dell’incolpevole Merelli, va a segno. Poi il portiere del Crotone si difende e i calabresi prendono una traversa con il solito Zunno ma al 71′ Novella, appena entrato per l’infortunato Adjapong, con un sinistro velenoso pareggia il conto.

Al 76′ pitagorici a un passo dal nuovo vantaggio: Maggio tira col destro, Alastra respinge sul piede di Zunno che da ottima posizione non riesce ad inquadrare la porta. Poco dopo inizia il momento dei cambi: Perlingieri, Leo e Stronati per Murano, Maggio e Andreoni (qualche minuto prima, Longo aveva mandato in campo Gallo al posto di Sandri), all’85’ Calvano esordirà prendendo il posto di Vinicius. Poi fino al fischio finale poche emozioni, se si eccettua l’allenatore del Potenza De Giorgio che gioca la card FVS per la review del fallo di Leo, per lui meritevole di cartellino rosso: il check, completato, darà torto al tecnico dei potentini e per il calciatore rossoblù il cartellino resta giallo. Nei 7 minuti di recupero dell’arbitro Lovison accade poco.

Il tabellino

POTENZA

Alastra; Adjapong (23’st Novella), Bachini (5’st Riggio), Camigliano, Balzano; Felippe (5’st Siatounis), Castorani, Erradi; Petrungaro (5’st Bruschi), Anatriello, D’Auria (38’st Schimmenti). A disp.: Cucchietti, Guiotto, Rocchetti, Mazzeo, De Marco, Maisto, Bura, Selleri, Gabriele. All. De Giorgio

CROTONE

Merelli; Andreoni (34’st Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Vinicius (40’st Calvano), Sandri (22’st Gallo); Zunno, Gomez, Maggio (34’st Stronati), Murano (34’st Perlingieri). A disp.: Martino, Sala, Piovanello, Marazzotti, Berra, Groppelli, Cocetta, Vrenna, Bruno. All. Longo

ARBITRO: Lovison di Padova

MARCATORI: 21’pt e 1’st Gomez (C), 29’pt Zunno (C), 40’pt e 9’st D’Auria (P), 26’st Novella (P)

AMMONITI: Leo (C), Anatriello (P) (redazione@corrierecal.it)

Nella foto Marco Zunno (dal profilo fb FC Crotone)



