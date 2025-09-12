Arriva in Calabria “Match It Now”, la settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo
Si celebrerà dal 20 al 27 settembre. Il personale sanitario informerà sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche
REGGIO CALABRIA Si celebrerà dal 20 al 27 settembre “Match It Now”, la settimana di sensibilizzazione per la donazione di cellule staminali emopoietiche e midollo osseo promossa dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue e dal Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR). Nell’ambito dei numerosi eventi organizzati in tutta Italia, il Registro Regionale e Centro Donatori IBMDR, sarà ospite del “2° Corso di Formazione della Magna Grecia in Ematologia”, del quale è responsabile scientifico il dottore Massimo Martino, Presidente del Gruppo Italiano Trapianto di Midollo Osseo (GITMO). Dalle ore 9 alle 13 del 20 settembre presso l’Aula Magna Quistelli dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, il personale sanitario del Registro Regionale e Centro Donatori IBMDR, sarà disponibile a fornire informazioni sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche, la necessità di reperire donatori di attraverso i Registri e le modalità di iscrizione al Registro IBMDR. Dalla nascita del Registro nazionale italiano ad oggi, è in atto una sinergia ben consolidata tra IBMDR e GITMO, con risultati particolarmente rilevanti. Uno stretto legame di collaborazione indispensabile al fine di garantire l’applicazione di procedure eticamente e scientificamente adeguate al processo di donazione e trapianto e di permetterne il costante aggiornamento in risposta alla evoluzione scientifica.
