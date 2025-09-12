Brunori Sas incanta San Fili: un ritorno a casa carico di emozione

l’evento

SAN FILI Un ritorno che sa di casa, di radici e gratitudine. Dario Brunori, in arte Brunori Sas, è salito ieri sul palco nel cuore della sua San Fili, regalando alla comunità una serata intensa e autentica. Un vero e proprio omaggio alla sua terra, a quel luogo discreto ma fondamentale che ha ispirato tanto della sua musica.

L’evento, annunciato nei giorni scorsi dal Comune con il titolo evocativo “Da Sanremo a San Fili”, è stato concepito come un incontro speciale tra l’artista e la sua gente. Un modo per raccontare – attraverso parole e canzoni – un anno straordinario, culminato con la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e l’affetto sempre crescente del pubblico nazionale.

Il palco era essenziale, in perfetto stile Brunori, con accanto i suoi musicisti di sempre. A condividere la scena anche Simona Marrazzo, compagna nella vita e nell’arte, e Mirko Onofrio, sanfilese come lui, anima musicale e complice di lunga data.

Nel corso della serata, Brunori ha proposto alcuni dei suoi brani più amati: “Per due che come noi”, “Lamezia Milano”, “Guardia 82”, “Kurt Cobain”, “Canzone contro la paura” e “L’albero delle noci“, il brano con cui ha emozionato l’Ariston. Un momento particolarmente toccante è arrivato con “L’uomo nero”, che l’artista ha voluto dedicare al popolo palestinese, ricevendo un lungo applauso carico di partecipazione.

La serata è stata un susseguirsi di applausi, emozioni sincere e momenti di leggerezza. Un dialogo aperto tra Brunori e il suo pubblico, fatto di musica ma anche di racconti, aneddoti e silenzi condivisi.

Nonostante i successi e i grandi palcoscenici, Brunori ha dimostrato ancora una volta di avere i piedi ben piantati nella sua terra. E il concerto di San Fili è stato la prova che, anche dopo i riflettori di Sanremo, il legame con le origini resta più forte che mai.

Dopo l’intimità di San Fili, Brunori tornerà stasera sul grande schermo: sarà tra i protagonisti della 19ª edizione dei TIM Music Awards 2025, in diretta su Rai 1 dall’Arena di Verona, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Un’altra tappa prestigiosa per un artista che non dimentica mai da dove è partito. (redazione@corrierecal.it)

Foto di copertina di Francesco De Bartolo tratta dalla pagina facebook del Comune di San Fili

