l’inaugurazione

VAZZANO «Sono orgoglioso di essere arrivato al ministero, di aver messo i soldi, i progetti. Gli operai, i tecnici e le imprese hanno fatto il resto. Dopo 60 anni si apre il primo tratto: non è un punto di partenza, ma è qualcosa che arriverà alla fine di questi 56 chilometri». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a Vazzano per l’apertura al traffico del lotto “Superamento del Colle Scornari” lungo la strada statale 182 “Trasversale delle Serre”: l’intervento rappresenta il completamento del primo dei cinque lotti per la realizzazione della Trasversale delle Serre. «Attraversare le aree interne della Calabria, riunire il territorio alloJIonio è qualcosa che vale ben più dei 521 milioni che ci abbiamo messo. A questi – ha aggiunto Salvini – aggiungo i 3 miliardi abbondanti per la Statale 106, gli interventi sui porti, sugli aeroporti e, se mi fanno aprire i cantieri entro l’anno, anche l’atteso e sospirato Ponte sullo Stretto». Con riferimento sempre alla Trasversale delle Serre, Salvini ha poi aggiunto: «L’obiettivo è aprire entro l’estate un altro tratto e chiudere questi 56 chilometri che cambiano la vita a tante persone». All’evento hanno preso parte anche il vicepresidente della Regione Calabria Filippo Mancuso, l’assessore regionale all’agricoltura e ai trasporti Gianluca Gallo, il prefetto di Catanzaro Castrese de Rosa, il presidente Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, il presidente Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, il sindaco del comune di Vazzano Vincenzo Massa, Luigi Mupo, responsabile della Struttura Territoriale Anas Calabria. Il nuovo tratto si sviluppa per circa 1,5 chilometri e comprende una galleria artificiale di circa 370 metri, realizzata con due fronti di scavo operativi e caratterizzata da un dislivello tra gli imbocchi di 11,93 metri. Nei lavori di realizzazione sono stati eseguiti 753 pali di coronamento, utilizzati circa 26.000 metri cubi di calcestruzzo e 2.300 tonnellate di acciaio. Gli interventi hanno riguardato anche attività di consolidamento del versante, opere di impermeabilizzazione e l’installazione di sistemi avanzati di monitoraggio geotecnico.

L’Alta velocità

L’inaugurazione del lotto della Trasversale delle Serre è stata anche l’occasione per Salvini per fare il punto su altri progetti che riguardano la Calabria, come quello sull’alta velocità ferroviaria: «Il Ponte senza l’Alta velocità – ha sostenuto Salvini – non risolverebbe tutti i problemi. C’è la progettazione in corso: sono arrivato io al ministero e non c’era nulla. Adesso ci si sta lavorando, si troveranno le risorse. Il 2026 spero possa essere l’anno dell’avvio dei cantieri, perché il diritto alla continuità territoriale, a risparmiare tempo, code, inquinamento e disagi per calabresi e siciliani, penso che dopo un secolo sia arrivato il momento di farlo».

Il tema della sicurezza

Un passaggio Salvini l’ha dedicato anche al tema della sicurezza stradale (domani è la giornata della sicurezza stradale): «È fondamentale – ha proseguito il vicepremier – avere strade nuove e sicure ed è fondamentale che chi le usa rispetti non solo il codice della strada, ma anche il codice del buonsenso, perché purtroppo ancora oggi la prima causa di morte, soprattutto per i giovani, è la strada. Da ministro ho cambiato il codice della strada, stiamo salvando centinaia di vite, ma ancora non mi basta: sono ancora troppi i morti per incidenti, penso appunto alla Statale 106. Il governo ci mette i miliardi, ma chi usa le strade ci deve mettere attenzione. Ricordo che la prima causa di incidenti è l’uso del telefonino alla guida, più ancora della velocità o dell’alcol: quel messaggino può aspettare dieci minuti, perché – ha concluso Salvini – quei due secondi ti possono portare al camposanto». (ma. ru.)

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