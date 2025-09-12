Conte pronto a ritornare in Calabria. Secondo tour agli inizi della prossima settimana

verso il voto

CATANZARO Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte pronto a ritornare in Calabria a sostegno del candidato presidente della regione per il fronte progressista, Pasquale Tridico, europarlamentare eletto con il M5S. Lo riferiscono fonti del Movimento. Secondo quanto si è appreso, Conte dovrebbe scendere in Calabria lunedì e martedì prossimi: l’agenda delle sue tappe è ancora in via di definizione, secondo indiscrezioni comunque lunedì Conte dovrebbe essere a Reggio e nel Reggino, mentre martedì a Vibo e nel Vibonese. Il nuovo tour di Conte seguirà di poco più di una settimana il primo, che si è svolto nei giorni scorsi tra Cosenza, Crotone e Catanzaro, con tappa finale nel capoluogo di regione in occasione della presentazione del programma dello stesso Tridico. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato