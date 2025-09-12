Cosenza, il sindaco Caruso ha ricevuto il Club cronisti calabresi “Antonino Catera”

l’incontro

COSENZA Il Club cronisti calabresi “Antonino Catera” ha incontrato oggi, con alcuni rappresentanti, il sindaco di Cosenza Franz Caruso. L’incontro si è tenuto nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi con gli operatori dell’informazione che hanno informato il primo cittadino della forma di protesta attuata da un mese circa a questa parte nei confronti della società Cosenza Calcio. «Sono state evidenziate – si legge in una nota – tutte le mancanze di rispetto perpetrate dalla proprietà che è a capo del club rossoblù nel corso degli anni a discapito della tifoseria, della cittadinanza, delle istituzioni, della stampa e di un’intera comunità, oggi ostaggio di questa autentica tirannia. Concorde sull’aspetto della comunità, pesantemente danneggiata nella sua immagine da una lunga serie di atteggiamenti e comportamenti a dir poco disdicevoli, che continuano a manifestarsi quotidianamente, il sindaco ha ricordato le diverse dichiarazioni e posizioni assunte a tutela della città e dei colori rossoblù. Posizioni che non ha mancato di ribadire con forza a margine dell’incontro, dai toni molto cordiali, nel corso del quale si sono prospettate le diverse altre azioni ed iniziative che il Club intenderà porre in essere».

