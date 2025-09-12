Gregorio Iannotta presenta la candidatura a San Vincenzo La Costa: parte la campagna da capolista di Forza Azzurri

verso il voto

COSENZA Il primo appuntamento della campagna elettorale di Gregorio Iannotta è per domenica 14 settembre alle ore 18:00 in piazza Municipio a San Vincenzo La Costa, luogo simbolo del suo impegno da sindaco. La scelta di iniziare dal proprio comune rappresenta la volontà di condividere con la comunità che lo ha sostenuto e accompagnato in questi otto anni l’avvio di una nuova sfida. Qui svolge la sua attività da amministratore, con un metodo fondato sull’ascolto, sulla vicinanza e sul senso del dovere, realizzando opere e servizi che hanno dato un volto nuovo a un piccolo centro della Calabria. Da questa esperienza nasce il proposito di portare quella linea all’interno del Consiglio regionale.

Il Presidente Roberto Occhiuto lo ha voluto capolista nella circoscrizione Nord nella lista Forza Azzurri, un riconoscimento che sottolinea il valore politico e amministrativo del percorso di Iannotta e che ora può essere trasferito in una competizione che punta a proseguire il lavoro che il Governatore ha già avviato in questi anni. «Da San Vincenzo La Costa – dichiara Iannotta – riaffermo i valori che guidano la mia azione politica, la lealtà, la correttezza e la legalità, insieme alla convinzione che il bene comune debba restare l’obiettivo più alto. L’esperienza da sindaco mi ha insegnato che, seguendo questi principi, i risultati arrivano e rispondono alle attese della comunità. Con lo stesso spirito raccolgo oggi la responsabilità affidatami dal Presidente Occhiuto, certo che i calabresi sappiano andare oltre ogni forma di assistenzialismo e possano costruire opportunità di sviluppo. È una sfida che richiede l’impegno di tutti, da portare avanti insieme ai cittadini e a quanti sceglieranno di condividere questo percorso». Il claim scelto da Gregorio Iannotta è “Conta su di me”, un richiamo alla fiducia e all’impegno che hanno caratterizzato il suo lavoro da sindaco e che ora guarda a tutta la Calabria.