Il Crotone stasera a Potenza per confermarsi – PROBABILI FORMAZIONI

torna il campionato

CROTONE Archiviato il pareggio a reti bianche nel derby calabrese contro il Cosenza, il Crotone torna in campo stasera alle 20:30 per affrontare il Potenza nella quarta giornata del campionato di Serie C. Una trasferta insidiosa, contro una squadra che, come ha sottolineato il tecnico rossoblù Emilio Longo in conferenza stampa, «propone un calcio interessante e gioca sempre per segnare». Il Crotone arriva a questo appuntamento con una difesa solida – zero gol subiti nelle prime tre gare – ma con la consapevolezza di dover migliorare la fase offensiva. «Abbiamo trovato equilibrio dietro, ma dobbiamo essere più concreti quando attacchiamo», ha ammesso Longo. La sfida contro il Potenza promette intensità e ritmi alti, senza troppi tatticismi. «Sarà un match vero, senza calcoli», ha detto ieri ancora Longo, convinto che a fare la differenza sarà la capacità di capitalizzare le occasioni. Con una rosa ampia e competitiva, il tecnico crotonese non si è sbilanciato sulla formazione titolare, ma è probabile che confermi l’ossatura vista nelle prime uscite, affidandosi ancora a Gomez come terminale offensivo, supportato da Murano e Maggio sulla trequarti. Infine, un messaggio ai tifosi: «Ci sono squadre con maggiore potenziale di noi, ma lotteremo partita dopo partita. Ai nostri sostenitori prometto che daremo tutto per vincere e farli esultare». (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Camigliano, Bachini, Schimmenti; Siatounis, Felipe, Petrungaro; Mazzeo, D’Auria, Anatriello. All.: De Giorgio.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Di Pasquale, Cargnelutti Guerra; Vinicius, Sandri; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. All.: Longo.

Foto Fc Crotone

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato