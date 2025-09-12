‘Ndrangheta a Reggio, 23 condanne: vent’anni per i fratelli Borgetto

la sentenza

REGGIO CALABRIA Inflitte 23 condanne, mentre solo un imputato è stato assolto. Lo ha stabilito il gup di Reggio Calabria Francesco Mesto con la sentenza di primo grado nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta Garden, coordinata dalla Dda reggina. Tra le accuse contestate, oltre all’associazione mafiosa, anche estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e usura. Condannati a 20 anni i fratelli Cosimo ed Eugenio Borgetto, ritenuti capi cosca e ai quali era contestato anche il progetto di scalata ai vertici della ‘ndrangheta reggina. (Agi)

Cosimo Borgetto, 20 anni

Eugenio Borgetto, 20 anni

Antonino Indotta, 20 anni

Paolo Latella, 20 anni

Angelo Latella, 20 anni

Davide Berlingeri, 20 anni

Fabio Pennestri, 18 anni

Matteo Perla, 14 anni

Francesco Saracena, 12 anni

Antonino Familiari, 14 anni

Giovanbattista Mento, 14 anni

Vincenzo Malaspin, 5 anni

Felice Melchionna, 4 anni e 8 mesi

Giovanni Cacopardo, 14 anni

Armando Catanzariti, 16 anni

Francesco Bevilacqua, 4 anni

Maurizio Filocamo, 6 anni

Badr Guasby, 14 anni

Carmello Rocco Iaria, 20 anni

Bruno Iaria, 14 anni

Nicola Danilo Polimeno, 14 anni

Pasquale Giulio Fumante, 3 anni

Francesco Ferrante, 13 anni

