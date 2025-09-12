Si legge in: 1 minuto
la sentenza
‘Ndrangheta a Reggio, 23 condanne: vent’anni per i fratelli Borgetto
Condanne pesanti per gli imputati: il gup reggino ha inflitto oltre 300 anni di carcere con una sola assoluzione
Pubblicato il: 12/09/2025 – 18:58
REGGIO CALABRIA Inflitte 23 condanne, mentre solo un imputato è stato assolto. Lo ha stabilito il gup di Reggio Calabria Francesco Mesto con la sentenza di primo grado nell’ambito del processo scaturito dall’inchiesta Garden, coordinata dalla Dda reggina. Tra le accuse contestate, oltre all’associazione mafiosa, anche estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti e usura. Condannati a 20 anni i fratelli Cosimo ed Eugenio Borgetto, ritenuti capi cosca e ai quali era contestato anche il progetto di scalata ai vertici della ‘ndrangheta reggina. (Agi)
- Cosimo Borgetto, 20 anni
- Eugenio Borgetto, 20 anni
- Antonino Indotta, 20 anni
- Paolo Latella, 20 anni
- Angelo Latella, 20 anni
- Davide Berlingeri, 20 anni
- Fabio Pennestri, 18 anni
- Matteo Perla, 14 anni
- Francesco Saracena, 12 anni
- Antonino Familiari, 14 anni
- Giovanbattista Mento, 14 anni
- Vincenzo Malaspin, 5 anni
- Felice Melchionna, 4 anni e 8 mesi
- Giovanni Cacopardo, 14 anni
- Armando Catanzariti, 16 anni
- Francesco Bevilacqua, 4 anni
- Maurizio Filocamo, 6 anni
- Badr Guasby, 14 anni
- Carmello Rocco Iaria, 20 anni
- Bruno Iaria, 14 anni
- Nicola Danilo Polimeno, 14 anni
- Pasquale Giulio Fumante, 3 anni
- Francesco Ferrante, 13 anni
