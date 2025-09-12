Presenze sospette nel centro di Tropea, emessi due fogli di via per la durata di 3 anni

i controlli

TROPEA Nei giorni scorsi, nell’ambito di pianificati servizi di controllo del territorio disposti dal questore della Provincia di Vibo Valentia, equipaggi del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno sorpreso due persone, con a carico svariati precedenti per reati contro il patrimonio, aggirarsi in auto in maniera sospetta vicino alle abitazioni in una zona residenziale del centro di Tropea. La vettura, notata dagli agenti della Squadra Volante del Posto Fisso di Polizia, è stata vista transitare lentamente, per poi sostare davanti ad obiettivi sensibili presenti nelle vicinanze. Fermata l’auto, gli operatori hanno così identificato i due occupanti, di 64 e 32 anni, sul cui conto risultavano svariati precedenti penali e di polizia, che hanno manifestato subito un forte nervosismo, senza fornire alcuna giustificazione circa la loro presenza in quei luoghi. Uno dei due risultava inoltre essere già gravato dalla misura cautelare penale del divieto di dimora. Pertanto, sulla base della segnalazione ricevuta dal Posto Fisso di Polizia di Tropea, il questore ha dato incarico alla Divisione Anticrimine di effettuare gli accertamenti necessari all’eventuale adozione di misure di prevenzione. Sulla base della pericolosità dei due soggetti, per entrambi è scattato il provvedimento del foglio di via obbligatorio dal Comune di Tropea per la durata di 3 anni. La misura, che ha una finalità di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, impone ai soggetti che ne sono destinatari di non far ritorno in un determinato Comune senza l’autorizzazione dell’Autorità pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10.000 euro.