Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’inchiesta di lecce

Traffico di rifiuti, il Comune di Cassano parte civile nel processo contro gli imputati

Le attività illecite tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. L’amministrazione valuterà eventuali azioni risarcitorie

Pubblicato il: 12/09/2025 – 13:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Traffico di rifiuti, il Comune di Cassano parte civile nel processo contro gli imputati

CASSANO ALL’IONIO Traffico di rifiuti tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata: la Giunta comunale, su proposta del sindaco Gianpaolo Iacobini (nella foto), assistita dal segretario generale Angelo De Marco, ha deliberato la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento la cui udienza preliminare è fissata per il 13 ottobre 2025 presso il Tribunale di Lecce.

L’inchiesta e le indagini

L’inchiesta era scattata lo scorso febbraio quando l’ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lecce, in accoglimento della richiesta depositata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, raggiunse 9 soggetti coinvolgendo, in totale, 22 indagati.
Le indagini, condotte dai Carabinieri del NOE, il Nucleo Operativo Ecologico di Lecce, Bari e Napoli, avevano avuto inizio nel giugno del 2023 e si erano protratte per diversi mesi interessando diverse regioni e comuni del territorio nazionale tra cui, appunto, quello di Cassano All’Ionio, dove gli inquirenti individuarono uno dei siti illegali di smaltimento dei rifiuti speciali, individuando anche, Pulsano, in provincia di Taranto, Villapiana, in provincia di Cosenza, e Ferrandina nel Materano.
Motivo per cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Iacobini ha ritenuto di costituirsi parte civile per l’esercizio di tutti i diritti e tutte le facoltà attribuite al Comune.
L’Amministrazione comunale valuterà eventuali azioni risarcitorie dopo l’esito del giudizio penale considerato che il territorio di Cassano altre volte in passato è stato interessato da inchieste di questo tipo.

Argomenti
Comune di Cassano parte civile
CRONACA
dda lecce
inchiesta lecce rifiuti
rifiuti cassano ionio
rifiuti villapiana
traffico di rifiuti
traffico illecito di rifiuti
traffico illecito di rifiuti puglia calabria
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x