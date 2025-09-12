Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:57
le accuse

Un candidato della lista Tridico Presidente accusato dall’ex moglie di lesioni

Francesco Del Giudice, neurologo di professione, ha querelato a sua volta la donna, consigliera comunale di Vibo

Pubblicato il: 12/09/2025 – 19:15
VIBO VALENTIA Francesco Del Giudice, candidato alle regionali nella lista Tridico Presidente e professionista vibonese, è accusato dall’ex moglie di lesioni. La donna, consigliera di minoranza al Comune di Vibo, sarebbe stata spintonata contro lo stipite di una porta lo scorso gennaio. Secondo quanto riporta il quotidiano Libero, il candidato consigliere dovrà presentarsi davanti al Tribunale di Vibo Valentia il 21 novembre. Del Giudice, neurologo di professione, ha a sua volta denunciato l’ex moglie sempre per lesioni con la consigliera che dovrà comparire ad ottobre di fronte al Tribunale vibonese.

