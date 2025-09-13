A segno i due baluardi della difesa Antonini e Illanes: finisce 1-1 tra Catanzaro e Carrarese

serie b

CATANZARO Segnano i due baluardi della difesa, Antonini e Illanes, e finisce 1-1 il divertente match tra Catanzaro e Carrarese. Aquilani conferma il 4-2-3-1 con Cisse e Nuamah esterni offensivi e il ritorno di Petriccione. Calabro inserisce Hasa al posto di Parlanti a centrocampo. Carrarese che parte forte sulle fasce e, dopo nemmeno due minuti, Iemmello si becca l’ammonizione per una reazione scomposta. Stessa sorte poco più tardi per Bozhanaj, attestando il livello di nervosismo in campo. Al 17esimo occasionissima per lo stesso numero 10 della Carrarese che, non sfruttando una palla persa da Pigliacelli, spara alto. Ancora una chance per Finotto che, dopo un dribbling in area, si fa murare dal portiere giallorosso. Il match si accende: entra Melegoni al posto di Bozhanaj, altro miracolo di Pigliacelli su una mischia in corner, e sulla ribattuta Abiuso colpisce il palo. Nel recupero Cisse, servito da Iemmello, si fa ipnotizzare dal numero uno ospite. Si riparte e il Catanzaro la sblocca subito con il tap-in vincente di Antonini su azione da corner. Reazione immediata con la traversa colpita dalla bordata di Zanon. Si aprono gli spazi, i toscani non demordono e trovano il pareggio con Illanes, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lasciato colpevolmente in gioco da Pittarello. Nei giallorossi forze fresche con l’ingresso di D’Alessandro e l’esordio di Oudin, dall’altra parte entra Sekulov. E’ proprio lui a, cinque dalla fine, a sbattere contro la traversa.

Tabellino

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli 7; Favasuli 6, Bettella 6, Antonini 7, Di Chiara 5.5 (15′ st Verrengia 6); Pontisso 5.5, Petriccone 6 (29′ st Rispoli 6); Nuamah 6.5 (29′ st D’Alessandro 6), Iemmello 5.5, Cissé 6.5 (45′ st Pandolfi); Pittarello 5 (29′ st Oudin 6). In panchina: Marietta, Liberali, Brighenti, Alesi, Buso, Frosinini, Buglio. Allenatore: Aquilani 6.

CARRARESE (3-5-2): Bleve 7; Ruggeri 6, Illanes 7, Imperiale 6; Zanon 6.5 (30′ st Bouah), Hasa 6, Zuelli 6 (40′ st Parlanti), Bozhanaj 5 (33′ st Melegoni 6), Cicconi 6; Finotto 6 (40′ st Arena), Abiuso 5.5 (30′ st Sekulov). In panchina: Fiorillo, Salamon, Oliana, Rubino, Distefano, Calabrese, Accornero. Allenatore: Calabro 6.

ARBITRO: Ferrieri Caputi di Livorno 6.

RETI: 1′ st Antonini, 19′ st Illanes.

NOTE: cielo poco nuvoloso. Spettatori: 8.851. Ammoniti: Iemmello, Bozhanaj, Hasa, Nuamah, Di Chiara, Rispoli, Parlanti. Angoli: 6-8. Recupero: 2′; 7′.

