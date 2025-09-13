Furibonda rissa tra donne nel centro di Serra San Bruno, in 5 in manette

il fatto

SERRA SAN BRUNO La polizia di Serra San Bruno ha arrestato cinque donne coinvolte in una rissa scoppiata sulla pubblica via del paese. L’episodio di violenza era stato notato direttamente dai poliziotti impegnati nei controlli di prevenzione, i quali, immediatamente scesi dal veicolo, si adoperavano per sedare gli animi e dividere le parti. Gli accertamenti svolti dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno consentivano di identificare e ricostruire le singole condotte delle partecipanti alla rissa, persone peraltro già note per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato. A seguito dei colpi subiti nel corso delle reciproche violenze, due delle donne coinvolte subivano lesioni personali per il quale si rendeva necessario l’intervento di personale sanitario. Le donne venivano tratte in arresto e poste agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato