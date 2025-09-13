Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:08
Ranucci: «Il passaggio a La7 in questo momento assolutamente no»

Il giornalista: «Ho avuto un contatto con un gruppo editoriale per quello che riguarda un libro con Cairo»

13/09/2025 – 18:21
GROTTERIA «Il passaggio a La7 in questo momento assolutamente no. Le agenzie hanno scritto un contesto abbastanza vicino alla verità. E’ vero, ho avuto un contatto con un gruppo editoriale per quello che riguarda un libro con Cairo. E’ un editore che ha espresso più volte stima nei confronti di Report. È un editore che io stimo perché ha lasciato grande libertà ai suoi giornalisti. Punto. Tutto qua». A dirlo Sigfrido Ranucci sulle indiscrezioni su contatti con La7 per un progetto che potrebbe prendere il via la prossima stagione. Ranucci è a Grotteria (Reggio Calabria) per presentare il suo libro “La scelta”. (Ansa)

