Domani sciopero del personale Trenitalia in Calabria: rischio ritardi e cancellazioni

la protesta

Per domani è previsto uno sciopero del personale di Trenitalia dalle 9 alle 17. La protesta di 8 ore è stata indetta per il personale calabrese, Direzione operativa Intercity e Direzione operativa regionale dalla segreteria regionale del sindacato Ugl Ferrovieri. Per i treni del Regionale potranno verificarsi cancellazioni o variazioni, mentre circoleranno normalmente le Frecce e i treni a lunga percorrenza. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie o al numero verde gratuito 800 89 20 21.

