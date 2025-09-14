«La verità è che i calabresi rischiano di pagare un miliardo di mutui»

la polemica

CATANZARO «È sconfortante assistere a tanta confusione da parte di chi oggi si presenta con legittime velleità politiche ma dimostra di non conoscere la differenza tra un decreto di valutazione e un decreto di finanziamento. Probabilmente, come spesso è accaduto in questi anni, si è limitato a ripetere un testo confezionato al decimo piano della Cittadella». È quanto dichiara in una nota la consigliera regionale Amalia Bruni, candidata al Consiglio regionale nella lista del Pd nell’area centro. «Il decreto citato da Ionà – di cui sarò lieta di inviargli una copia – non parla affatto di risorse certe, ma di programmi di investimenti nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’Inail. È bene sottolineare: valutabili, non finanziati. La presidenza del Consiglio rinnova annualmente tale valutazione, ma non è un assegno staccato. Inoltre, quel decreto non include la richiesta relativa ai quattro nuovi ospedali, avanzata dalla Regione solo successivamente. Ribadisco: si tratta di una richiesta di valutazione, nulla di più», chiarisce Bruni. La consigliera dem evidenzia anche un altro punto: «Ionà ignora che gli investimenti Inail non sono fondi a fondo perduto ma mutui, quindi debiti che ricadono sulle spalle dei calabresi. E non si tratta di prestiti gratuiti: l’Inail chiede un rendimento minimo del 4%. Per concederli, pretende progetti definitivi, certificati e corredati da garanzie di pagamento. Dove sono questi progetti definitivi?». «E infine – conclude Bruni – una domanda che da mesi resta senza risposta: se parliamo di un mutuo da un miliardo di euro, chi lo pagherà? La Regione, che già fatica a far quadrare i bilanci? Le aziende sanitarie, da anni in affanno? Su questo Occhiuto e i suoi delfini tacciono. La realtà è una sola: siamo davanti a inganni e propaganda spacciati per risultati, a danno dei calabresi che meritano chiarezza e verità».