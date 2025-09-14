Pitaro: «Serve una legge speciale per Catanzaro che ne potenzi il ruolo di capoluogo»

la proposta

CATANZARO «In 4 anni di Occhiuto presidente verso l’area cerniera della Calabria si è agito in maniera discontinua e frammentaria». Lo afferma Francesco Pitaro, candidato al Consiglio regionale con Democratici e Progressisti. «Nessuna strategia di sviluppo – continua – può concretizzarsi, se non si rinforza la coesione territoriale del sistema-regione da tempo condizionato da spinte centrifughe (Reggio – città metropolitana dialoga con Messina e Cosenza con le Basilicata e la Campania) che ne riducono le potenzialità economiche e sociali. Eppure, niente. Con Tridico presidente occorrerà invece riservare l’ attenzione necessaria all’area centrale, affinché sia messa nelle condizioni di esercitare una forte funzione politico-istituzionale e di raccordo e di sintesi delle risorse pubbliche e private disponibili e dei tantissimi interessi imprenditoriali presenti su un territorio cosi fertile. Se quest’area, cerniera della Calabria, non supera le attuali criticità, non solo Catanzaro rimane un capoluogo dimezzato che si può umiliare impunemente, ma pagano un prezzo altissimo anche le province di Crotone e Vibo Valenzia. E’ necessaria, giunti a questo punto, anche una legge speciale, di cui si parla da 20 anni inutilmente, che, dando seguito alle prescrizioni dello Statuto regionale, potenzi le prerogative di Catanzaro capoluogo e riconosca il ruolo della città al servizio della Calabria. Da qui – conclude – la necessità di garantire e ampliare ogni funziona amministrativa pubblica, assicurando congrui finanziamenti regionali».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato