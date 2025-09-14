Poker del Cosenza al Catania in un “Marulla” semideserto

serie c

COSENZA In uno stadio San Vito – Marulla semideserto (835 i presenti come comunicato dalla società), il Cosenza batte 4-1 il Catania dell’ex Mimmo Toscano. La contestazione nei confronti della società da parte degli ultras rossoblù prosegue fuori dall’impianto sportivo mentre in campo, Florenzi e compagni, portano a casa tre punti. I padroni di casa passano in vantaggio al 37esimo del primo tempo grazie al gol di Ricciardi, a segno al termine di un’azione confusa in area di rigore. Nella ripresa chi si aspetta la reazione degli etnei rimane deluso. Il Cosenza raddoppia al 51esimo con un tiro di Florenzi. Al 69esimo gli ospiti tornano in partita, è l’ex Casasola a realizzare la rete del momentaneo 2-1. Passano solo otto minuti ed al 77esimo è il centrocampista rossoblù Kouan ad insaccare alle spalle del portiere avversario. I siciliani si rendono pericolosi con Forte fermato dalla traversa ma è ancora il Cosenza a segnare con Langella al 95esimo. Un minuto dopo è Di Tacchio, per gli ospiti, a colpire un’altra traversa. Un match spettacolare si chiude dopo sette minuti di recupero. I padroni di casa trovano vittoria e punti, senza il supporto dei tifosi. (redazione@corrierecal.it)

