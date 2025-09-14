Skip to main content

Terremoto sulla costa calabra, due scosse in poche ore

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma

CATANZARO Un terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria),. Due le scosse avvertite, una alle 13:28 e una alle 15:28 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

