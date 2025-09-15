Skip to main content

Colto da malore in acqua, salvato dai sommozzatori a Reggio Calabria

L’uomo era in stato di semi-incoscienza, con il viso immerso. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco gli ha probabilmente salvato la vita

Pubblicato il: 15/09/2025 – 13:27
REGGIO CALABRIA I sommozzatori del Nucleo Regionale dei vigili del fuoco Calabria hanno salvato in mare a Reggio Calabria, in zona Arena dello Stretto, un uomo colto da malore dopo essersi buttato in acqua. Il bagnante è stato notato mentre galleggiava a pancia in giù con il viso sommerso, incapace di girarsi per respirare. I sommozzatori, che si trovavano sul posto per un addestramento, si sono tuffati in acqua per recuperare l’uomo e riportarlo a riva. L’uomo, che al momento del salvataggio era cosciente, ha ricevuto le prime cure dal personale dei vigili del fuoco in attesa dell’arrivo del personale sanitario del Suem 118, che lo ha poi preso in carico per ulteriori accertamenti.

