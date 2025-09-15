Dibattito elettorale, Occhiuto scrive al Corriere: «Le motivazioni di Tridico difficilmente comprensibili. No ad altri appuntamenti in altre emittenti televisive locali»

LE LETTERA

Gentile Direttore,

ho accolto con piacere, già diverse settimane fa, il Suo invito a partecipare ad un confronto televisivo con gli altri candidati alla Presidenza della Regione Calabria.

Di solito, chi gode di un ampio vantaggio nei sondaggi preferisce evitare simili appuntamenti pubblici. Io, invece, ritengo che i confronti siano un’occasione preziosa per consentire ai calabresi di conoscere meglio le posizioni in campo e dunque di poter compiere, il prossimo 5 e 6 ottobre, una scelta più consapevole.

Prendo atto che uno dei miei competitor, il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, abbia dapprima confermato e poi annullato, per ben due volte, la sua presenza, con motivazioni difficilmente comprensibili. Alla luce di ciò, essendo previsto un confronto a tre e mancandone uno, declino mio malgrado il Suo invito: un dibattito a due, solo tra il sottoscritto e Francesco Toscano avrebbe francamente poco senso. È un vero peccato che non sia stato possibile realizzare un momento di confronto in uno dei gruppi editoriali – “L’altro Corriere Tv ” e “Corriere della Calabria ” – più importanti della Regione. Trovo ingiusto che la Sua redazione, la prima a proporre un confronto tra i candidati, venga così ingiustamente penalizzata, e dunque ritengo che non ci possano essere altri appuntamenti simili in altre emittenti televisive locali, se prima non verrà sanata questa ferita. Ribadisco, in ogni caso, la mia piena disponibilità a partecipare alle Sue trasmissioni, nelle modalità che riterrà più utili all’informazione e ai cittadini calabresi.

Cordiali saluti,

Roberto Occhiuto

Presidente della Regione Calabria

Caro presidente,

rinunciare al confronto rischia di far apparire la politica come un gioco di equilibri tattici in una fase delicata come quella che precede il voto. È un segnale preoccupante per la qualità del dibattito in Calabria soprattutto da parte di chi – come il candidato di centro sinistra, Pasquale Tridico – ha scelto consapevolmente, e per ben due volte, di darsela a gambe. Non ci resta che prenderne atto ma senza rinunciare alla nostra responsabilità di giornalisti: quella di continuare a garantire ai calabresi un’informazione libera, critica e pluralista. La sua disponibilità futura a partecipare ad altre forme di trasmissione comunque è apprezzata, al pari della sua lettera di solidarietà.

Paola Militano

Direttore Corriere della Calabria

