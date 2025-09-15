Minaccia un imprenditore di Limbadi, condanna confermata in appello per un 40enne

la sentenza

CATANZARO La Corte di Appello di Catanzaro (terza sezione Penale, presidente Antonio Battaglia) ha condannato P.C. alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione. L’imputato, di 40 anni originario di Ferrara, era stato condannato in primo grado il 27 febbraio dal Tribunale Penale di Vibo Valentia a 4 anni e 6 mesi. L’accusa nei suoi confronti è di aver minacciato e molestato un imprenditore di Limbadi, difeso dall’avvocato Sabrina Rondinelli, costringendolo a modificare le proprio abitudini di vita.

I fatti

La vittima si occupa di compravendita di auto storiche. L’imputato ha inviato oltre mille messaggi, contenenti minacce, sia via social che attraverso i servizi classici di messaggistica. «Se ti incontro per strada quello che rimarrà vivo non sei tu» e «spero che ti venga un cancro e muori», sono alcuni dei messaggi allegati alla querela che la Procura della Repubblica di Vibo ha acquisito. La stessa procura

aveva aperto tre procedimenti penali a seguito delle denunce depositate dalla vittima. (f.b.)

