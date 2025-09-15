Si legge in: 1 minuto
cronaca
Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola
La vittima sarebbe stata colpita alla schiena
Pubblicato il: 15/09/2025 – 10:21
Un uomo è stato ucciso intorno alle 9 in piazza Principe di Camporeale a Palermo all’interno di una farmacia. Si tratta di Stefano Gaglio, 39 anni, ed è il magazziniere della farmacia Sacro Cuore. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita appena sceso dallo scooter parcheggiato in via Oberdan. Gaglio stava andando al lavoro. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Gli inquirenti della squadra mobile stanno cercando di appurare se la vittima sia stata seguita o se chi lo ha ucciso ha atteso il suo arrivo sul posto di lavoro.
(Foto: PalermoToday)
