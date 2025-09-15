Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

cronaca

Un uomo è stato ucciso intorno alle 9 in piazza Principe di Camporeale a Palermo all’interno di una farmacia. Si tratta di Stefano Gaglio, 39 anni, ed è il magazziniere della farmacia Sacro Cuore. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita appena sceso dallo scooter parcheggiato in via Oberdan. Gaglio stava andando al lavoro. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Gli inquirenti della squadra mobile stanno cercando di appurare se la vittima sia stata seguita o se chi lo ha ucciso ha atteso il suo arrivo sul posto di lavoro.

(Foto: PalermoToday)

