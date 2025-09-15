Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:58
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

cronaca

Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

La vittima sarebbe stata colpita alla schiena

Pubblicato il: 15/09/2025 – 10:21
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Omicidio a Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

Un uomo è stato ucciso intorno alle 9 in piazza Principe di Camporeale a Palermo all’interno di una farmacia. Si tratta di Stefano Gaglio, 39 anni, ed è il magazziniere della farmacia Sacro Cuore. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe stata colpita appena sceso dallo scooter parcheggiato in via Oberdan. Gaglio stava andando al lavoro. Il delitto è stato ripreso dalle telecamere esterne della farmacia. Gli inquirenti della squadra mobile stanno cercando di appurare se la vittima sia stata seguita o se chi lo ha ucciso ha atteso il suo arrivo sul posto di lavoro.

(Foto: PalermoToday)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
colpi di pistola palermo
omicidio a palermo farmacia
Omicidio in farmacia
omicidio palermo
Top
uomo ucciso
uomo ucciso a Palermo
uomo ucciso in una farmacia a palermo
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x