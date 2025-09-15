Skip to main content

Toscano: «L’ospedale di Gioia Tauro emblema della corruzione delle nostre classi dirigenti»

L’affondo del candidato alla presidenza della Regione Calabria di Democrazia sovrana e popolare. «Occhiuto non farà ciò che non ha fatto ieri»

Pubblicato il: 15/09/2025 – 12:07
GIOIA TAURO «L’ospedale di Gioia Tauro rappresenta l’emblema del cinismo e della corruzione delle nostre classi dirigenti. Ho parlato con molti medici di Pronto soccorso. Tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire affrontare emergenze in una struttura dove manca la chirurgia di urgenza e non è possibile neppure fare una Tac. Gli ingenui pensano che Occhiuto farà domani quello che non ha fatto ieri. Intanto la gente muore e i sottomessi festeggiano per avere contribuito a far vincere chi li condannerà a vivere in territori disperati». Lo afferma in una nota Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria di Democrazia sovrana e popolare. (Ansa)

Argomenti
Democrazia sovrana e popolare
FRANCESCO TOSCANO
Importanti
occhiuto toscano
OSPEDALE GIOIA TAURO
regionali calabria 2025
sanità calabria
Categorie collegate
Politica
Reggio e area dello stretto
