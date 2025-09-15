Toscano: «L’ospedale di Gioia Tauro emblema della corruzione delle nostre classi dirigenti»

verso il voto

GIOIA TAURO «L’ospedale di Gioia Tauro rappresenta l’emblema del cinismo e della corruzione delle nostre classi dirigenti. Ho parlato con molti medici di Pronto soccorso. Tutti mi hanno spiegato cosa vuol dire affrontare emergenze in una struttura dove manca la chirurgia di urgenza e non è possibile neppure fare una Tac. Gli ingenui pensano che Occhiuto farà domani quello che non ha fatto ieri. Intanto la gente muore e i sottomessi festeggiano per avere contribuito a far vincere chi li condannerà a vivere in territori disperati». Lo afferma in una nota Francesco Toscano, candidato alla presidenza della Regione Calabria di Democrazia sovrana e popolare. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato