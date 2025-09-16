Crotone-Siracusa: al via la vendita dei biglietti per la sfida allo “Scida” – GRAFICO

info per i tifosi

CROTONE Dopo il beffardo pareggio di Potenza, il Crotone pensa al prossimo impegno casalingo. Il club oggi ha annunciato l’apertura ufficiale della vendita dei biglietti per la partita contro il Siracusa, valida per la quinta giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. L’incontro è in programma sabato 20 settembre alle ore 17:30 allo stadio Ezio Scida, dove i rossoblù cercheranno il sostegno del proprio pubblico per conquistare punti importanti.

I biglietti per assistere alla gara sono in vendita a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 16 settembre. Il prezzo per accedere ai settori delle curve è fissato a 10 euro.



I tagliandi possono essere acquistati comodamente online tramite il sito di TicketOne, oppure presso i punti vendita autorizzati. Per chi preferisce il contatto diretto, sarà possibile acquistare i biglietti anche al Ticket Point ufficiale di via G. Di Vittorio, aperto esclusivamente nelle giornate di venerdì 19 settembre (dalle 10:00 alle 13 e dalle 16 alle 19) e sabato 20 settembre, giorno del match, a partire dalle ore 10 e fino all’inizio della partita, compatibilmente con l’afflusso.

Sono previste agevolazioni per alcune categorie di tifosi: potranno usufruire della tariffa ridotta gli Under 18 (che non abbiano ancora compiuto 18 anni alla data della gara) e gli Over 65 (che abbiano già compiuto 65 anni entro il giorno della partita).

Per quanto riguarda i tifosi ospiti, le informazioni relative all’acquisto dei biglietti saranno rese note nei prossimi giorni. (redazione@corrierecal.it)

Foto Fc Crotone

