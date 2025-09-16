Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
le designazioni
Ursini arbitra Casertana-Cosenza. Maccarini allo “Scida” per Crotone-Siracusa
Resi noti i direttori di gara della quinta giornata del campionato di serie C girone C
Pubblicato il: 16/09/2025 – 13:37
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della quinta giornata del campionato di serie C girone C. Audace Cerignola-Foggia: Frasynyak di Gallarate; Benevento-Atalanta U23: Spina di Barletta; Casarano-Cavese: Dini di Città di Castello; Casertana-Cosenza: Ursini di Pescara (in foto); Catania-Sorrento: Di Francesco di Ostia Lido; Crotone-Siracusa: Maccarini di Arezzo; Giugliano-Salernitana: De Angeli di Milano; Latina-Monopoli: Pasculli di Como; Potenza-Picerno: Renzi di Pesaro; Team Altamura-Trapani: Gavini di Aprilia.
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali