Casertana-Cosenza, biglietti in vendita per il settore ospiti: ecco tutte le info

Lupi in trasferta

COSENZA Il Cosenza Calcio ha reso note le informazioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti in vista della gara Casertana-Cosenza, in programma sabato 20 settembre alle ore 17:30 allo stadio “Alberto Pinto” di Caserta.

Il prezzo del biglietto per assistere al match dal settore riservato ai tifosi rossoblù è di 13 euro, prevendita inclusa. I tagliandi saranno acquistabili attraverso il circuito di biglietteria Go2, sia online sul sito www.go2.it, sia presso tutti i punti vendita abilitati presenti in Campania.

La prevendita è partita ufficialmente alle ore 16 di mercoledì 17 settembre e sarà attiva fino alle ore 19 di venerdì 19 settembre, salvo esaurimento dei posti disponibili. La capienza destinata al settore ospiti è fissata in 800 unità, come stabilito durante la riunione GOS del 3 settembre presso la Questura di Caserta.

È importante sottolineare che il botteghino del settore ospiti resterà chiuso il giorno della gara, pertanto non sarà possibile acquistare biglietti allo stadio il 20 settembre. L’accesso all’impianto sarà consentito esclusivamente ai possessori di biglietto e documento di riconoscimento valido da presentare all’ingresso. I tifosi del Cosenza sono quindi invitati ad acquistare in anticipo il proprio tagliando e a rispettare le disposizioni organizzative per garantire un corretto svolgimento dell’evento sportivo.

