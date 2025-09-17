Conte: «Da Occhiuto gesto arrogante e antidemocratico, ma ha sbagliato i suoi calcoli»

“scintille” elettorali

LOCRI «Occhiuto forse ha fatto male qualche calcolo. Pensava di trovarci impreparati e invece abbiamo trovato un amplissimo schieramento con Tridico». Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5S, all’uscita dell’ospedale di Locri, seconda tappa del suo tour in provincia di Reggio Calabria dopo la prima ad Arghillà a Reggio. La Calabria come esperimento per una possibile rimonta a livello nazionale sul centrodestra?, hanno chiesto i giornalisti: «Anzitutto – ha risposto Conte – facciamo una rimonta qui in Calabria. Occhiuto ha giocato d’anticipo pensando di avere un grande vantaggio, con un gesto di arroganza rispetto a un’inchiesta giudiziaria. Anziché fornire tutti gli elementi e predisporsi per la massima collaborazione, ha determinato una crisi della Giunta, si è dimesso e ha voluto chiedere il voto dei cittadini, un plebiscito per poter dire ai magistrati che la loro azione non conta, anche se sono un potere autonomo e indipendente, quel che conta è il voto dei cittadini. E’ uno schema intrinsecamente antidemocratico e illiberale, che crea un precedente. Immaginate se tutti i sindaci o i politici che hanno un incarico pubblico si dimettono, creano una crisi e chiedono ai cittadini, di fronte a un’inchiesta giudiziaria, “decidete voi se io sono legittimato o no a proseguire”: non è questo – ha aggiunto il leader M5S – lo schema di una democrazia sana in cui c’è il rispetto per l’autonomia e l’indipendenza della magistratura». Secondo Conte poi Occhiuto «ha fatto forse male qualche calcolo. Pensava di trovarci impreparati, di trovare delle forze di coalizione che stessero lì a litigare, e invece queste forze di coalizione hanno trovato un amplissimo schieramento) che coinvolge partiti, movimenti politici, sociali, culturali e tutti abbiamo trovato in Tridico, di cui il M5S è orgoglioso, una grande risorsa, che è a disposizione per interpretare un progetto di cambiamento che sta giorno dopo giorno trovando entusiasmo, io lo sto toccando con mano». (a. c.)

