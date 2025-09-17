Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:03
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il fatto

Crotone, incendiata l’auto della presidente di un centro antiviolenza

L’auto era parcheggiata sotto casa. Sull’episodio indagano i Carabinieri del Comando provinciale

Pubblicato il: 17/09/2025 – 17:04
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Crotone, incendiata l’auto della presidente di un centro antiviolenza

CROTONE Un incendio ha distrutto l’auto di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi di Crotone, a cui è affidata la gestione del centro antiviolenza Udite Agar. Lo denuncia la stessa cooperativa sui social. Il veicolo era parcheggiato sotto la casa della presidente. «Questa notte è stato compiuto un atto vandalico ai danni dell’auto della nostra presidente Raffaella Angotti. Tutti noi soci, operatori e volontari della cooperativa ‘Noemi’ siamo vicini alla nostra presidente e condanniamo fortemente l’accaduto, certi di stare sempre dalla parte giusta e di operare con serietà e correttezza a fianco dei minori, delle donne e delle famiglie del nostro territorio». Solidarietà a Raffaella Angotti è stata espressa dalla Cooperativa Sociale Agorà Kroton. «Condanniamo con fermezza questo gesto vile e intimidatorio – è scritto in una nota – che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità sociale che ogni giorno lavora con dedizione e coraggio a fianco dei più fragili: minori, donne, famiglie. Attaccare chi si impegna per il bene comune è un segnale inquietante che non può lasciarci indifferenti». Il presidente di Agorà Kroton, Gregorio Mungari Cotruzzolà, si dice certo che Angotti e gli operatori della cooperativa Noemi «continueranno a svolgere il loro lavoro con la stessa passione e integrità che li contraddistingue. Di fronte a chi cerca di seminare paura, noi scegliamo di moltiplicare solidarietà. Continueremo a camminare insieme, fianco a fianco, perché la forza del sociale è più grande di qualsiasi gesto di violenza». Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri di Crotone.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
auto incendiata
centro antiviolenza
Crotone
crotone intimidazione
Importanti
INCENDIO AUTO
raffaela angotti
udite agar
udite agas
VIOLENZA SULLE DONNE
Categorie collegate
Cronaca
Crotone
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x