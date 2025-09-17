Crotone, incendiata l’auto della presidente di un centro antiviolenza

il fatto

CROTONE Un incendio ha distrutto l’auto di Raffaella Angotti, presidente della cooperativa sociale Noemi di Crotone, a cui è affidata la gestione del centro antiviolenza Udite Agar. Lo denuncia la stessa cooperativa sui social. Il veicolo era parcheggiato sotto la casa della presidente. «Questa notte è stato compiuto un atto vandalico ai danni dell’auto della nostra presidente Raffaella Angotti. Tutti noi soci, operatori e volontari della cooperativa ‘Noemi’ siamo vicini alla nostra presidente e condanniamo fortemente l’accaduto, certi di stare sempre dalla parte giusta e di operare con serietà e correttezza a fianco dei minori, delle donne e delle famiglie del nostro territorio». Solidarietà a Raffaella Angotti è stata espressa dalla Cooperativa Sociale Agorà Kroton. «Condanniamo con fermezza questo gesto vile e intimidatorio – è scritto in una nota – che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità sociale che ogni giorno lavora con dedizione e coraggio a fianco dei più fragili: minori, donne, famiglie. Attaccare chi si impegna per il bene comune è un segnale inquietante che non può lasciarci indifferenti». Il presidente di Agorà Kroton, Gregorio Mungari Cotruzzolà, si dice certo che Angotti e gli operatori della cooperativa Noemi «continueranno a svolgere il loro lavoro con la stessa passione e integrità che li contraddistingue. Di fronte a chi cerca di seminare paura, noi scegliamo di moltiplicare solidarietà. Continueremo a camminare insieme, fianco a fianco, perché la forza del sociale è più grande di qualsiasi gesto di violenza». Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri di Crotone.

