Fuscaldo, premiati i vincitori del Concorso Letterario Internazionale “Incontri… diVersi”

la terza edizione

COSENZA Il Concorso Letterario Internazionale “Fuscaldo…Incontri diVersi”, alla sua terza edizione, è un appuntamento culturale di primo piano in Calabria. È aperto alla poesia, alla narrativa, alla pittura e al teatro e quest’anno ha introdotto la sezione dedicata ai Giovani Talenti “Vienna e Francesco”, ispirata a San Francesco di Paola e alla madre Vienna, nata proprio a Fuscaldo. L’iniziativa nasce dall’idea di dare spazio, attraverso la scrittura e l’arte, ai valori etici, civili e culturali, che riaffermano la funzione stessa della poesia come strumento di dialogo.

La serata di premiazione si è svolta a Fuscaldo (CS), sulla terrazza naturale di piazza Indipendenza, cuore del borgo tirrenico conosciuto come “paese di pietra” e custode di tesori architettonici, come i portali tufacei dei palazzi signorili realizzati dai maestri scalpellini. A salutare il pubblico anche il sindaco Giacomo Middea e il vicesindaco Ernesto Bianco che hanno voluto sottolineare come il concorso rappresenti per Fuscaldo un momento di ricchezza culturale e di apertura verso una comunità più ampia, che si riconosce nei linguaggi della poesia e delle arti. L’organizzazione è stata curata dal Comitato “Il Borgo dei Presepi”, presieduto da Francesca Vacante. La presidente del concorso e della giuria, Francesca Patitucci, ha guidato i lavori affiancata dalla giornalista Daniela Malatacca. I riconoscimenti assegnati, e valutati da una giuria di qualità, hanno premiato il talento di autori e artisti provenienti da tutta Italia. I primi classificati delle varie sezioni sono stati: Maria Francesca Boccia per la sezione poesia Giovani Talenti “Vienna e Francesco”; Carmela Chiappella per la sezione disegno Giovani Talenti “Vienna e Francesco”; Modesto Furchí Schiariti per la sezione pittura; Marco Ciaramella per la sezione teatro; Adelina Mauro per la sezione racconti a tema libero e “I luoghi del cuore”; Mirko Marasco, vincitore del Premio Assoluto “I luoghi del cuore”; Maria Clotilde Cundari per la sezione poesia in vernacolo; Raffaele Marra per la sezione poesia in lingua italiana; Stefano Peressini per la sezione raccolta di poesie. Particolare rilievo hanno avuto i riconoscimenti alla carriera conferiti a Fausto Marseglia e Lucia Lo Bianco, insieme al premio postumo assegnato alla famiglia dell’artista fuscaldese Francesco Sansone. Poeta, elegante acquafortista, accademico delle Belle Arti di Firenze e critico d’arte, condusse nel 1949 i primi studi sulla chiesa ipogea di Sotterra in Paola, pubblicando su “Calabria nobilissima” i primi disegni e grafici. Il Premio “Città Cultura” è andato al professor Antonio Pupo, storico e scrittore, appassionato studioso di Fuscaldo, mentre il Premio Assoluto “Incontri diVersi” è stato consegnato al maestro d’arte paolano Mario Perrotta.

Un riconoscimento particolare è stato dedicato all’editore Luciano Zampini, che sin dalla prima edizione cura l’antologia delle opere premiate. Molto apprezzati anche i premi realizzati dagli artigiani calabresi Maria e Severino Russo, con targhe e angeli in vetro artigianale, insieme ai doni offerti da Scintille gioiellerie. “Fuscaldo… Incontri diVersi” è un concorso che dà valore alla poesia e alla scrittura e che, grazie ad autori, artisti, istituzioni e cittadini, alimenta un percorso di crescita che lega Fuscaldo e la Calabria a una rete sempre più ampia di esperienze letterarie e artistiche.

