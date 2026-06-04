Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la strage di amendolara

Calderone: «Domani a Reggio per dare un segnale di vicinanza al mondo del lavoro calabrese»

La ministra: capire cosa possiamo fare di più per garantire salute e sicurezza dei lavoratori

Pubblicato il: 04/06/2026 – 19:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Calderone: «Domani a Reggio per dare un segnale di vicinanza al mondo del lavoro calabrese»
Aggiungi come fonte “Corriere della Calabria”

CATANZARO Sull’importanza di garantire un lavoro dignitoso e sicuro “non posso che pensare ai quattro lavoratori di nazionalità straniera che hanno perso la vita, in modo così atroce, in una situazione che è ancora da chiarire. Per rispetto all’attività della Procura di Castrovillari non posso dire niente finché le indagini non avranno appurato le responsabilità e la dinamica dei fatti. Però credo che sia importante dare un segnale di vicinanza a tutto il mondo del lavoro calabrese”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo in videocollegamento al IV congresso nazionale della Uiltec a Catanzaro. “Domani – ha proseguito – sarò a Reggio Calabria dove ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle nostre strutture di vigilanza, con la presenza del presidente della Regione e degli assessori competenti, di tutti coloro che hanno un ruolo nel comprendere e definire cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
amendolara
calderone
Lavoro
Politica
strage amendolara
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x