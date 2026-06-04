Calderone: «Domani a Reggio per dare un segnale di vicinanza al mondo del lavoro calabrese»

la strage di amendolara

CATANZARO Sull’importanza di garantire un lavoro dignitoso e sicuro “non posso che pensare ai quattro lavoratori di nazionalità straniera che hanno perso la vita, in modo così atroce, in una situazione che è ancora da chiarire. Per rispetto all’attività della Procura di Castrovillari non posso dire niente finché le indagini non avranno appurato le responsabilità e la dinamica dei fatti. Però credo che sia importante dare un segnale di vicinanza a tutto il mondo del lavoro calabrese”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, intervenendo in videocollegamento al IV congresso nazionale della Uiltec a Catanzaro. “Domani – ha proseguito – sarò a Reggio Calabria dove ho convocato una riunione con tutti i vertici territoriali delle nostre strutture di vigilanza, con la presenza del presidente della Regione e degli assessori competenti, di tutti coloro che hanno un ruolo nel comprendere e definire cosa possiamo fare di più per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori”. (Ansa)

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